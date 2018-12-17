Турчинов прокоментував маячню російського міністра Лаврова «зрозумілою росіянам мовою», вибачився…

…и прокоментував ще раз.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов назвав маячнею заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про підготовку Україною збройної провокації до кінця 2018 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт РНБО.

«Викритий» очільником російського МЗС Сергієм Лавровим «запланований в останню декаду грудня наступ української армії разом з американськими і британськими інструкторами на збройні сили РФ», як й інші його пасажі, на кшталт «нацистського» і «неонацистського режиму» тощо, можна прокоментувати однією фразою. Зроблю це зрозумілою росіянам мовою: «Бред сивой кобылы!», вибачте, «сивого мерина», - сказав Турчинов.

Сьогодні Лавров заявив, що влада України нібито планує здійснити збройну провокацію на кордоні з анексованим РФ Кримом до кінця цього року. За словами глави МЗС Росії, провокація готується на останню декаду грудня.