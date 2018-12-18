 

18 декабря

09:15

ООН ухвалила резолюцію про Крим, Керченську протоку і міст

08:42

Доба ООС: втрат зазнали тільки бойовики

17 декабря

17:02

Турчинов прокоментував маячню російського міністра Лаврова «зрозумілою росіянам мовою», вибачився…

15:31

Кремль і РПЦ (вУ) на Об’єднавчий собор українського православ’я відреагували звичною «новомовою»: об’єднання церков – це «розкол»

15:02

«Шахтар» і «Динамо» дізналися своїх наступних суперників у Лізі Європи

14:21

Кандидата у президенти Гриценка вирішили підтримати Томенко і Катеринчук

13:43

Парафіяни Свято-Преображенського собору Вінниці перейшли до УПЦ

13:09

У Харкові «зняли з трапу» одного з замовників вбивства «Сармата»

11:50

«Товариш Онуфрій»: очільник РПЦвУ втратив свій звичний титул

11:21

МЗС РФ сплюндрував мрію прихильників «визнання» ОРДЛО в особливо збоченій формі

08:57

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 8 окупантів

16 декабря

19:00

Порошенко стверджує, що особисто попередив Новинського, який збирався влаштувати провокації біля Києво-Печерської Лаври

17:27

Михайлівський Золотоверхий визначено кафедральним собором Православної церкви України

17:16

Порошенко вважає Медведчука представником Путіна: «Ми всі все розуміємо»

13:04

Прикордонники намагаються подолати «тютюнову залежність» ЄС від української контрабанди (фото)

10:52

«Єдиним фронтом проти агресії Кремля»: США вітають рішення ЄС щодо підтримки України

08:36

Доба ООС: загинув один український військовий, ще одного поранено

15 декабря

23:59

«Разом до єдності»: Українська греко-католицька церква готова до співпраці з новою Православною церквою України

23:22

Вселенський патріарх запросив митрополита Епіфанія до Фанару - співслужити літургію і отримати Томос

20:45

Завтра відбудеться прес-конференція Порошенка

20:32

Тимошенко за створення єдиної Української православної церкви подякувала виключно Філаретові

18:42

Ахметівська частина «Опоблоку» на своєму з’їзді оголосила: «розколу немає», а Вілкул-молодший піде у президенти

17:38

Предстоятеля Української православної церкви обрано

16:06

На Житомирщині розбився Су-27: льотчик загинув

14:33

У Софії Київській триває Об’єднавчий собор (фото)

09:55

Віряни в очікуванні Об’єднавчого собору збираються на Софійській площі столиці

09:35

Закон про держбюджет-2019 надруковано у «Голосі України»

09:11

Вибух будинку у Фастові: знайдено двох загиблих

08:51

Доба ООС: поранено одного українського військового

14 декабря

20:54

Версія вибуху газу в житловому будинку у Фастові не підтверджується

ООН ухвалила резолюцію про Крим, Керченську протоку і міст

Генеральна Асамблея ООН 17 грудня ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.


Про це повідомило Постійне представництво України при ООН у Twitter, інформує Європейська правда.

Резолюція підкреслює, що присутність російських військ в Криму суперечить національному суверенітету і територіальній цілісності України та підриває безпеку і стабільність інших держав Європи.

Резолюція висловлює стурбованість щодо прогресуючої мілітаризації Криму Росією та її агресією в частинах Чорного моря навколо Криму та в Азовському морі, включаючи їхню мілітаризацію, яка створює додаткові загрози для України і підриває стабільність більш широкого регіону.

У документі Генасамблея ООН серйозно стурбована небезпечним загостренням напруженості та невиправданого застосування сили Росією проти українських суден.

ООН закликає Росію негайно та безумовно звільнити захоплені українські кораблі, їхні екіпажі та техніку.

Документ закликає Росію утриматися від перешкоджання реалізації навігаційних прав і свобод у Чорному і Азовському морях і Керченській протоці.

Також резолюція засуджує будівництво та відкриття Росією мосту через Керченську протоку, а також утиски Росії проти комерційних кораблів і обмеження міжнародного судноплавства там.

Документ рішуче закликає Росію вивести свої збройні сили з Криму та негайно припинити тимчасову окупацію території України.

Документ отримав схвалення 66 країн, співавторами резолюції стали 40 держав.

Проти проголосували 19 країн: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Російська Федерація, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела і Зімбабве.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

18 Декабря 2018 09:15

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (15)

Генеральна прокуратура (7)

Національне антикорупційне бюро (99)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (4)

Служба безпеки України (50)

Головна військова прокуратура (7)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (346)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 