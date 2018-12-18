ООН ухвалила резолюцію про Крим, Керченську протоку і міст

Генеральна Асамблея ООН 17 грудня ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.

Про це повідомило Постійне представництво України при ООН у Twitter, інформує Європейська правда.

Резолюція підкреслює, що присутність російських військ в Криму суперечить національному суверенітету і територіальній цілісності України та підриває безпеку і стабільність інших держав Європи.

Резолюція висловлює стурбованість щодо прогресуючої мілітаризації Криму Росією та її агресією в частинах Чорного моря навколо Криму та в Азовському морі, включаючи їхню мілітаризацію, яка створює додаткові загрози для України і підриває стабільність більш широкого регіону.

У документі Генасамблея ООН серйозно стурбована небезпечним загостренням напруженості та невиправданого застосування сили Росією проти українських суден.

ООН закликає Росію негайно та безумовно звільнити захоплені українські кораблі, їхні екіпажі та техніку.

Документ закликає Росію утриматися від перешкоджання реалізації навігаційних прав і свобод у Чорному і Азовському морях і Керченській протоці.

Також резолюція засуджує будівництво та відкриття Росією мосту через Керченську протоку, а також утиски Росії проти комерційних кораблів і обмеження міжнародного судноплавства там.

Документ рішуче закликає Росію вивести свої збройні сили з Криму та негайно припинити тимчасову окупацію території України.

Документ отримав схвалення 66 країн, співавторами резолюції стали 40 держав.

Проти проголосували 19 країн: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Російська Федерація, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела і Зімбабве.