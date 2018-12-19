Біля посольства РФ у Києві з’явилася вулиця українського генерала–учасника АТО

Свій початок вулиця генерала Геннадія Воробйова (колишня Курська) бере від скверу Бориса Нємцова.

Київрада прийняла рішення про перейменування вулиці Курської у Солом’янському районі на вулицю генерала Геннадія Воробйова. Про це повідомляє «Офіційний портал Києва».

Геннадій Воробйов (1961-2017) – генерал-полковник, кандидат історичних наук та начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. У 2014 році призначений першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України. Був в.о. командувача військами АТО.

«Вулиця, яка пролягає від Повітрофлотського проспекту до вулиці Уманської, виникла на початку 50-х років ХХ століття під назвою 492-га Нова. Іншу назву – Курська – отримала 1953 року. Утім на вулиці є і давніші забудови: будинки № 1/26, 3 та 5 споруджені між 1914 та 1918 роками як житло для викладачів Миколаївського артилерійського училища (нині – Національний університет оборони України імені Івана Черняховського).

Громадські обговорення щодо перейменування проходили із 23 жовтня до 23 грудня 2017 року на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва у спеціальній рубриці Е-МІСТО – «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів», де кожен користувач мав змогу ознайомитися із запропонованим проектом рішення, висловити свої пропозиції, зауваження, оприлюднити власну редакцію проекту», - говориться у повідомленні.

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