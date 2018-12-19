Пропускна здатність залізничного шляху до Маріуполя значно зросла

АТ «Укрзалізниця» збільшило можливості для транспортування вантажів на ділянці Маріуполь - Волноваха - Комиш-Зоря - Запоріжжя до 30 пар поїздів (24 пари вантажних, чотири - пасажирських і дві - приміських поїздів) щодоби.

При цьому, як наголошується на сайті компанії, графік, що діє, дозволяє збільшити обсяги залізничного руху цієї ділянки до 33-35 пар поїздів (26-28 пар вантажних, п'ять - пасажирських і дві - приміських), повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Збільшення кількості вантажних поїздів на маріупольському напрямку - це одне із зобов'язань, яке взяла на себе «Укрзалізниця» під час переговорів з учасниками ринку про необхідність індексації тарифів на вантажоперевезення», - написав в. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Facebook.

На ділянці також збільшено кількість локомотивів, задіяних у перевізному процесі - нині на цьому напрямку проходять обкатку новітні локомотиви виробництва General Electric.

В «Укрзалізниці» зазначили, що збільшення пропускної здатності напрямку забезпечило позитивну динаміку основних показників роботи залізничного транспорту.

«Обсяги пасажирських перевезень завдяки проведеним роботам зросли в дальньому сполученні практично в 1,5 раза (з 365 тис. до 579 тис. осіб), у приміському сполученні - втричі (з 173 тис. до 534 тис. пасажирів)», - зазначено в повідомленні.

У рамках реконструкції об'єктів залізничного транспорту на ділянці Пологи - Комиш-Зоря залізничники здійснили колійний розвиток стикувальній станції Комиш-Зоря, де було укладено дві додаткові приймально-відправні колії та сім стрілочних переводів. А на 327-му км перегону Магедове – Комиш-Зоря залізничники відновили роз’їзд, уклали дві приймально-відправні колії, чотири стрілочні переводи та два скидальні гостряки.

У компанії зазначили, що ще в 2017 році ділянка Запоріжжя-Волноваха була одним із найбільш «вузьких місць» напрямку, оскільки максимальні обсяги руху на ній становили 22 пари поїздів (16 пар вантажних, чотири - пасажирських і дві - приміських).