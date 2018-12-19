 

19 декабря

16:26

Перша громада Буковини перейшла із УПЦ МП до єдиної Православної церкви України

16:07

Росії байдуже до своїх громадян: вона готується до виборів в Україні

14:19

Зміна «амплуа»: Жебрівський відмовився від посади аудитора НАБУ – щоб «боротися з корупцією»

14:00

Британський військовий корабель-розвідник увійшов до порту Одеси

13:34

На кардіолога, який свідчив, що Насіров під ковдрою не вмирає, а займається чимось іншим, чекає суд

12:11

Велика київська парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України

11:58

Українських яблук на всіх азіатів не вистачає

11:42

НБУ ухвалив рішення про ліквідацію «ВТБ Банку»

11:04

Пік-2019: СБ і МВФ надали Гройсману впевненості

10:50

Пропускна здатність залізничного шляху до Маріуполя значно зросла

10:10

Біля посольства РФ у Києві з’явилася вулиця українського генерала–учасника АТО

09:25

МВФ схвалив програму для України на $3,9 млрд

09:00

Дoба ООС: один український військовий отримав поранення

18 декабря

19:16

Кабмін затвердив порядок списання частини боргу Києва

17:28

АМКУ знов відтермінував годину своєї остаточної ганьби: рішення у справі про енергетичний монополізм Ахметова не прийнято

15:17

Податкова – окремо, митниця – окремо: ДФС «реформують» - у зворотному напрямку

13:43

Львівська поліція вважає, що Ігор Коцюруба покінчив з собою

13:27

Уряд вирішив боротися з бюрократією

11:51

Міненерго залишилося без «Укренерго»

09:15

ООН ухвалила резолюцію про Крим, Керченську протоку і міст

08:42

Доба ООС: втрат зазнали тільки бойовики

17 декабря

17:02

Турчинов прокоментував маячню російського міністра Лаврова «зрозумілою росіянам мовою», вибачився…

15:31

Кремль і РПЦ (вУ) на Об’єднавчий собор українського православ’я відреагували звичною «новомовою»: об’єднання церков – це «розкол»

15:02

«Шахтар» і «Динамо» дізналися своїх наступних суперників у Лізі Європи

14:21

Кандидата у президенти Гриценка вирішили підтримати Томенко і Катеринчук

13:43

Парафіяни Свято-Преображенського собору Вінниці перейшли до УПЦ

13:09

У Харкові «зняли з трапу» одного з замовників вбивства «Сармата»

11:50

«Товариш Онуфрій»: очільник РПЦвУ втратив свій звичний титул

11:21

МЗС РФ сплюндрував мрію прихильників «визнання» ОРДЛО в особливо збоченій формі

08:57

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено 8 окупантів

Пропускна здатність залізничного шляху до Маріуполя значно зросла

АТ «Укрзалізниця» збільшило можливості для транспортування вантажів на ділянці Маріуполь - Волноваха - Комиш-Зоря - Запоріжжя до 30 пар поїздів (24 пари вантажних, чотири - пасажирських і дві - приміських поїздів) щодоби.


При цьому, як наголошується на сайті компанії, графік, що діє, дозволяє збільшити обсяги залізничного руху цієї ділянки до 33-35 пар поїздів (26-28 пар вантажних, п'ять - пасажирських і дві - приміських), повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Збільшення кількості вантажних поїздів на маріупольському напрямку - це одне із зобов'язань, яке взяла на себе «Укрзалізниця» під час переговорів з учасниками ринку про необхідність індексації тарифів на вантажоперевезення», - написав в. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Facebook.

На ділянці також збільшено кількість локомотивів, задіяних у перевізному процесі - нині на цьому напрямку проходять обкатку новітні локомотиви виробництва General Electric.

В «Укрзалізниці» зазначили, що збільшення пропускної здатності напрямку забезпечило позитивну динаміку основних показників роботи залізничного транспорту.

«Обсяги пасажирських перевезень завдяки проведеним роботам зросли в дальньому сполученні практично в 1,5 раза (з 365 тис. до 579 тис. осіб), у приміському сполученні - втричі (з 173 тис. до 534 тис. пасажирів)», - зазначено в повідомленні.

У рамках реконструкції об'єктів залізничного транспорту на ділянці Пологи - Комиш-Зоря залізничники здійснили колійний розвиток стикувальній станції Комиш-Зоря, де було укладено дві додаткові приймально-відправні колії та сім стрілочних переводів. А на 327-му км перегону Магедове – Комиш-Зоря залізничники відновили роз’їзд, уклали дві приймально-відправні колії, чотири стрілочні переводи та два скидальні гостряки.

У компанії зазначили, що ще в 2017 році ділянка Запоріжжя-Волноваха була одним із найбільш «вузьких місць» напрямку, оскільки максимальні обсяги руху на ній становили 22 пари поїздів (16 пар вантажних, чотири - пасажирських і дві - приміських).


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

19 Декабря 2018 10:50

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (15)

Генеральна прокуратура (8)

Національне антикорупційне бюро (100)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (5)

Служба безпеки України (50)

Головна військова прокуратура (7)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (350)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 