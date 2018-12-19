Велика київська парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України

Допоміг цьому екс-нардеп від Партії регіонів.

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної церкви України Олександр (Драбинко) під час ранкової служби у Спасо-Преображенському соборі Києва, що на Теремках, висловив подяку екс-депутату від Партії регіонів Ігору Лисову.

Про це повідомляє кореспондент Главкома.

«Я хочу подякувати Ігорю Лисову за те, що наша парафія залишилася в єдності», сказав митрополит Олександр (Драбинко).

За інформацією «Главкома», 18 грудня відбулося засідання парафіяльної ради, яку очолює колишній народний депутат від Партії регіонів регіонів Ігор Лисов. На зібранні позитивно вирішилося питання переходу громади з УПЦ МП до Православної церкви України.