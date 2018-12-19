Перша громада Буковини перейшла із УПЦ МП до єдиної Православної церкви України

Мешканці села Шишківці Кіцманського району Чернівецької області разом зі священиком сьогодні на зборах вирішили перейти з Московського патріархату до Православної церкви України.

Близько сотні людей сьогодні зібрались у церкві Різдва Пресвятої Богородиці та одностайно вирішили перейти із УПЦ МП до Православної церкви України. Про це Інформаційному агентству АСС розповів Сергій Бухаров, головний спеціаліст відділу з питань охорони культурної спадщини, національностей та релігії Чернівецької ОДА.

«Сьогодні зранку на зборах усі присутні, крім однієї людини проголосували за приєднання до Єдиної Помісної Церкви. Їх підтримав і священик, який проводив збори Це поки перша громада в області, яка зробила такий крок. До цього шишківчани готувались із літа, люди збирали підписи за утворення помісної церкви. Потім чекали Об`єднавчого Собору», - зазначив С.Бухаров.

Зараз у Чернівецькій області близько 430 парафій УПЦ МП та 170 парафій УПЦ КП Це - історична подія, на яку в селі довго чекали, кажуть місцеві мешканці. Вона відбулась під головуванням архієпископа Чернівецького та Хотинського Германа, та священика церкви, протоієрея Дмитра Ходана, який є настоятелем храму упродовж 30-ти років.