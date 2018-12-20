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Путін зваблює «близьких» українців: в Україні стає «все гірше і гірше». А в РФ, мабуть, все краще і краще

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії спростять процедуру отримання громадянства для українців.


Про це він сказав на щорічній прес-конференції 20 грудня, коментуючи питання про політичну складову рішення про спрощення громадянства для українців, повідомляє Українська правда.

Путін уточнив, що це пов'язано не тільки з подіями на Донбасі, але і в Україні в цілому.

Президент РФ повторив старі фрази про «русофобію», «розкол» і «розтягування» російського і українського народів, нібито на замовлення ззовні, додавши, що українській владі платять за це.

«Тут сьогодні говорили, що на Донбасі низький рівень життя. А в Україні краще, чи що? Там приблизно такий же, як і на Донбасі в цілому, все гірше і гірше стає. Все, в умовах війни, військових дій, напруги прощається, а поза країною - за це платять», - заявив Путін.

Як приклад він назвав черговий транш Міжнародного валютного фонду, додавши, що цих грошей ледь вистачить на виплату пенсій.

«Там в цілому несприятлива обстановка, я вважаю. І в економіці, і в соціалці. З точки зору внутрішньополітичних процесів. А народи наші близькі, пов'язані історичним корінням і ми будемо робити все, щоб підтримати такий стан справ», - сказав президент РФ.

Він додав, що на початку наступного року будуть внесені відповідні зміни в закон про громадянство.

Раніше Держдума Росії наділила президента правом визначати категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які мають право подати заяву на отримання російського громадянства в спрощеному порядку.

Згідно з пояснювальною запискою, це дозволить прийняти до громадянства РФ в першу чергу осіб, що проживають «в країнах зі складною суспільно-політичною і економічною обстановкою, де відбуваються збройні конфлікти або неконституційна зміна політичного режиму».

За словами глави комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леоніда Калашникова, законопроект допоможе вирішити питання отримання російського громадянства в першу чергу біженцями з України.


"ОБКОМ"

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20 Декабря 2018 13:15

 

 

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Я й досі не зрозумів, навіщо цей тимчасовий воєнний стан (1)

Это еще одна попытка вбить клин в спину братскому российскому режиму (0)

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