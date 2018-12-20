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Конкурс на голів Податкової і Митної служб оголосять не раніше січня

Кабінет Міністрів має намір в січні 2019 року оголосити конкурси на голів Податкової та Митної служб, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.


«Ухвалене Кабміном 18 грудня рішення дає змогу юридично створювати ці дві структури (див. Податкова – окремо, митниця – окремо: ДФС «реформують» - у зворотному напрямку – «Обком»). Намагатимемося оголосити конкурси в січні. Це за планом, але може бути по-різному», - сказала вона в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Зобов'язання України завершити реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС) до кінця квітня 2019 року утримується в переліку структурних «маяків» нового меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), текстом якого володіє агентство.

Згідно з меморандумом, Україна зобов'язується скасувати значну частину юридичних осіб, які наразі є в рамках цієї структури.

«Водночас податкову міліцію буде перетворено в нову службу фінансових розслідувань при Міністерстві фінансів відповідно до технічних рекомендацій МВФ, гарантуючи, що оцінка податкових зобов'язань залишатиметься виключно в компетенції Податкової служби», - зазначено в меморандумі.

Нові керівники служб зобов'язані в місячний термін після їхнього призначення представити міністру фінансів план трансформаційних реформ своїх організацій, свідчить документ.

Як зазначила О.Маркарова, Мінфін створить робочу групу під керівництвом заступника міністра фінансів Сергія Верланова для напрацювання юридичної бази для повноцінної роботи Податкової та Митної служб.

При цьому міністр фінансів визнає, що в процесі реформи ДФС найбільшим викликом буде залучення на конкурси голів нових служб максимальної кількості професійних осіб.


"ОБКОМ"

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20 Декабря 2018 17:23

 

 

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