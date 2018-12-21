«Абсолютному злодію» Насірову знов не пощастило у суді

Київський апеляційний суд залишив без задоволення скаргу адвоката голови ДФС Романа Насірова щодо справи за позовом Насірова до Михайла Саакашвілі та телеканалу «112 Україна» про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомила прес-служба Руху нових сил:

«Суд також залишив в силі ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 13 вересня 2018 року, якою позовну заяву було залишено без розгляду.

Раніше Роман Насіров через свого адвоката Дмитра Іскоростенського подав скаргу на рішення Шевченківського районного суду у справі за позовом Насірова до Саакашвілі та телеканалу «112-Україна» про захист честі, гідності та ділової репутації.

«Представник позивача повторно не з’явився в судове засідання, причини неявки не повідомив та від нього не надходило заяви про розгляд справи за відсутності, що відповідно до вимог ст. 257 ЦПК України є підставою для залишення позовної без розгляду», - йдеться в постанові суду.

Колегія суддів вважає, що неявка позивача і його представника в суд спрямована на зловживання своїми процесуальними правами та на затягування справи, враховуючи те, що розгляд справи призначався неодноразово та відкладався з різних причин.

Нагадаємо, голова Державної фіскальної служби Роман Насиров подав в суд на лідера партії «Руху нових сил», тодішнього керівника Одеської облдержадмністрації Михайла Саакашвілі щодо захисту своєї честі, гідності і ділової репутації.

Насірову не сподобалось, як 11 квітня 2016 року в ефірі програми «Вечірній прайм» на телеканалі «112 Україна» Саакашвілі назвав головного податківця країни «абсолютним злодієм»: «Всі знають, що він - злодій і всі його покривають», - зазначив тоді Саакашвілі. Відповідачем Роман Насиров визначив не тільки Саакашвілі, але й телеканал, в ефірі якого була зроблена заява».

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