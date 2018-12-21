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У січні в Україну прибуде група військовослужбовців Військово-морських сил Великої Британії
Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак.
У повідомлені Міністерства оброни України говориться:
«Сьогодні, 21 грудня, відбувся робочий візит Державного секретаря з питань оборони пана Гевіна Вільямсона в Одесу, в ході якого відбулися двосторонні переговори з Міністром оборони України Степаном Полтораком та низка запланованих заходів.
Під час спілкування з представниками ЗМІ на борту флагмана ВМС ЗС України фрегата «Гетьман Сагайдачний» Міністр оборони України зазначив:
— Рівно місяць тому, під час мого візиту в Лондон, ми з моїм колегою прийняли ряд конкретних дуже серйозних рішень щодо розвитку взаємовідносин між нашими оборонними відомствами. І сьогодні я дуже радий, що по окремим положенням наших рішень, договорам, які ми підписали в Лондоні, ми приступили до імплементації.
Степан Полторак наголосив на важливості прибуття 19 грудня в порт Одеси корабля Королівських Військово-морських сил Великої Британії «Echo».
Очільник вітчизняного оборонного відомства повідомив, що сьогодні обговорювалися питання прискорення реалізації низки конкретних заходів і рішень, які приймались в Лондоні, враховуючи обставини, пов’язані з різким загостренням безпекової ситуації і агресією Російської Федерації проти Військово-Морських Сил ЗС України в Керченській протоці, а також ситуації на кордоні між Україною і Росією.
— Рішення, які ми прийняли, пов’язані з початком роботи з підготовки морських піхотинців. Вже в січні в Україну прибуде група військовослужбовців Військово-морських сил Великої Британії для організації взаємодії, планування спільних навчань, а також визначення необхідної матеріально-технічної допомоги Збройним Силам України, безпосередньо Військово-Морським Силам, — розповів Міністр оборони України.
Він також зазначив, що сторони розглянули можливість прискорення співпраці за всім спектром, починаючи від розширення формату підготовки в рамках навчально-тренувальної програми «Orbital», виходу на новий рівень підготовки та завершуючи розгортанням, а також розширенням нашої співпраці в питаннях, пов’язаних з військово-технічною співпрацею.
— Зранку ми зустрічалися з рідними і близькими наших моряків, які знаходяться в полоні. Дякую за ту роботу, яку проводить Велика Британія щодо їх звільнення і засудження акту агресії Російської Федерації проти незалежної України, тому що акт агресії на Військово-Морські Сили ЗС України є актом агресії проти України, — наголосив Степан Полторак та подякував пану Вільямсону за підтримку територіальної цілісності України.
Міністр оборони України Степан Полторак також повідомив: «Сьогодні ми домовились щодо створення «Офісу друзів України», щоб координувати наші дії щодо надання допомоги в реформуванні Збройних Сил, Військово-Морських Сил, а також нарощування бойових спроможностей ВМС ЗС України».
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