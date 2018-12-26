В Україні з’явився вже третій «Опозиційний блок»

Мінюст зареєстрував ще один «Опозиційний блок», створений групою Колеснікова-Новинського-Вілкула.

Про це «Українським Новинам» повідомив член політради «Опозиційного блоку», юрист Олександр Пузанов.

Як свідчить запис у Єдиному реєстрі громадських формувань, згідно з яким поряд з «Опозиційним блоком» з'явилася партія «Опозиційний блок - Партія миру і розвитку».

Формально партія зареєстровано 13 червня 2014 року, а її головою є співробітник «Метінвесту» Віталій Кисіль. Однак чотири роки тому такої партії не існувало. 13 червня 2014 року було зареєстровано «Індустріальну партію України», головою якої був Ростислав Шурма - генеральний директор металургійного комбінату «Запоріжсталь» і син народного депутата від «Опозиційного блоку» Ігоря Шурми.

«Індустріальна партія» стала клоном «Опозиційного блоку» після того, як «бізнес-група» Колеснікова-Новинського-Вілкула не змогла узаконити рішення свого з'їзду, який вона намагалася представити як з'їзд всього «Опозиційного блоку».

За словами Пузанова, з'їзд групи Колеснікова-Новинського-Вілкула був скликаний 15 грудня всупереч статуту «Опозиційного блоку», і 18 грудня Окружний адміністративний суд заборонив Мін'юсту реєструвати його рішення. Група народних депутатів фракції «Опозиційного блоку», яка увійшла в об'єднання «Опозиційна платформа - За життя» виступила із заявою, в якій назвала проведення з'їзду «рейдерською атакою на партію».