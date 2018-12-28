АМКУ остаточно підтвердив свій статус «антимонопольного» департаменту в монополії Ахметова

Сьогоднішнє засідання Антимонопольного комітету України завершилось передбачуваною ганьбою.

Антимонопольний комітет України вирішив, що компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова не зловживає монопольним становищем на ринку генерації електроенергії, повідомляє Громадське.

Такий висновок зробив АМКУ після 3-річного розслідування щодо монополізму компанії «ДТЕК».

Відповідно до висновку, компанія Ахметова не може зловживати монопольним становищем, оскільки ринок електроенергії в Україні наразі є зарегульованим.

«Відповідне рішення ухвалили на підставі дослідження ситуації на ринку протягом 2015-2017 років. За цей період компанія ДТЕК не могла зловживати монопольним становищем. Можливо, після запровадження ринку електроенергії дане рішення буде переглянуте», — повідомила представниця Антимонопольного комітету.

Водночас, в Антимонопольному комітеті визнали, що компанія «ДТЕК», як і державний Енергоатом, володіють певною ринковою владою, проте ці компанії на мають впливу на вартість електроенергії, адже ринок є регульованим і тариф визначається НКРЕКП.

Компанія ДТЕК — одна з найбільших енергетичних корпорацій у Східній Європі. Їй належить 9 з 15 українських теплоелектростанцій, а також 17 шахт та вугільнозбагачувальні комплекси. Загалом, компанія є фактичним монополістом на ринку генерації теплової електроенергії в Україні та видобуває близько 85% вугілля, яке використовують українські ТЕС.

Антимонопольний комітет почав розглядати справу щодо ознак порушення компаніями «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Східенерго» та «ДТЕК Західенерго» законодавства про захист чесної конкуренції ще у 2015 році. Позивачами у справі виступили НКРЕКП та Укренерго.

Попереднє засідання Антимонопольного комітету у цій справі було зірване через те, що позивачі — НКРЕКП та Укренерго — не прибули на засідання. У Антимонопольному комітеті тоді заявили, що розглядатимуть справу навіть без позивачів.