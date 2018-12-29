Полторак підписав наказ про підвищення зарплат військовим

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ, згідно з яким з 1 січня 2019 року буде підвищено грошове забезпечення військовослужбовців ВСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

За словами міністра, в 2019 році командир бригади, раніше отримував 17 - 18 тис. грн, тепер буде отримувати майже 26 тис. грн, командир батальйону замість 14 тис. грн буде отримувати 19-23 тис. грн, а командир роти - 16 тис. грн замість 12 тис., які йому нараховуються зараз.

«Президент України - Верховний Головнокомандувач ЗС України затвердив, і я вчора підписав наказ, згідно з яким ми з 1 січня 2019 року підвищуємо грошове забезпечення військовослужбовців ЗС України, в тому числі Сухопутних військ», - зазначив Полторак.