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«Укравтодор» попереджає водіїв: у шести областях погіршиться погода

«Укравтодор» попереджає про ускладнення погодних умов у східних та південно-східних областях України 4-5 січня, які можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.


Відповідне повідомлення розміщене у Facebook, пише Укрінформ.

«Внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов: вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що протягом ночі 5 січня відбудеться послаблення опадів і явищ,а вдень 5 січня - припинення.

В «Укравтодорі» наголошують, що ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає першому рівню небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.


"ОБКОМ"

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02 Января 2019 13:49

 

 

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