«Укравтодор» попереджає водіїв: у шести областях погіршиться погода

«Укравтодор» попереджає про ускладнення погодних умов у східних та південно-східних областях України 4-5 січня, які можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Відповідне повідомлення розміщене у Facebook, пише Укрінформ.

«Внаслідок переміщення активного циклону в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов: вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що протягом ночі 5 січня відбудеться послаблення опадів і явищ,а вдень 5 січня - припинення.

В «Укравтодорі» наголошують, що ускладнення погодних умов 4-5 січня відповідає першому рівню небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.