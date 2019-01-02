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В «Опоблоці» пригадали Бойку усе – навіть «вишки Бойка»

Нарешті і в «Опоблоці» зрозуміли, яка ж сволота їхній колишній керманич.


Партія «Опозиційний блок» звинуватила позафракційного депутата України, одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя», екс-співголову «Опозиційного блоку» Юрія Бойка в роботі на владу у відповідь на аналогічні звинувачення з його боку на адресу членів партії «Опозиційний блок», повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні Ю.Бойко вкотре звинуватив членів партії «Опозиційний блок» у розколі опозиції та в роботі на владу. В нас немає сумнівів у тому, працює Бойко на нинішню владу чи ні. Він - її складова», - йдеться в заяві партії, оприлюдненій у середу.

Керівництво партії «Опозиційний блок» зазначає, що Ю.Бойко, будучи співголовою партії «Опозиційний блок», пішов на сепаратні переговори з партією «За життя» й оголосив про вихід з «Опозиційного блоку», «тим самим внісши смуту й розкол у лави опозиції».

«По-друге, за дивним збігом обставин протягом останніх чотирьох років Юрій Бойко був єдиним із лідерів опозиції, стосовно якого Генеральна прокуратура не вносила подання на зняття депутатської недоторканності. По-третє, Ю.Бойко вважав за краще перекласти відповідальність за скандально відомі вишки на інших членів команди, через що Євген Бакулін був змушений залишити країну. По-четверте, Юрій Бойко - єдиний із лідерів опозиції, хто опустився до написання доносів на своїх товаришів», - ідеться в заяві.

У партії висловили сподівання, що Ю. Бойко надалі «не забуде робити поправку на ці факти, видаючи в ефір чергові звинувачення на адресу «Опозиційного блоку».

9 листопада 2018 року співголова політичної партії «Опозиційний блок» і однойменної парламентської фракції Ю.Бойко та позафракційний народний депутат, лідер партії «За життя» Вадим Рабинович підписали угоду про створення «Опозиційної платформи - За життя».

Другий співголова «Опозиційного блоку» Борис Колесніков заявив, що партія не уповноважувала Ю.Бойка створювати «Опозиційну платформу - За життя».

Ю.Бойка та Сергія Льовочкіна виключили з фракції «Опозиційний блок».


"ОБКОМ"

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02 Января 2019 19:00

 

 

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