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Прагнення до НАТО і ЄС внесено до Конституції України
За проект закону № 9037 «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» у другому читанні проголосували 334 депутати Верховної Ради.
У тексті законопроекту говориться:
І. Внести до Конституції України <…> такі зміни:
1. Абзац п'ятий преамбули після слів «громадянської злагоди на землі України» доповнити словами «та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».
2. Пункт 5 частини першої статті 85 викласти в такій редакції:
«5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору».
3. Статтю 102 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору».
4. Статтю 116 доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору».
5. Пункт 14 розділу XV «Перехідні положення» виключити.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
(Нагадаємо, що у п. 14 «Перехідних положень» говориться: «Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України»).
Поіменне голосування за проект див. на сайті ВР.
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