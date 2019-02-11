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Голові Херсонської облради оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк

Голові обласної ради Херсонскої області Владиславу Мангеру оголосили підозру з організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це 11 лютого повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.


«На початку липня 2018 року Мангер, керуючись особистою неприязню, що виникла у зв’язку з активною громадською діяльністю Гандзюк з питань протидії незаконним вирубкам лісів під прикриттям штучних підпалів та іншої незаконної діяльності, спрямованої на одержання злочинних прибутків, що контролюються та координуються представниками кримінального середовища Херсонської області», - йдеться в тексті підозри, повідомляє Українська правда.

Підозру особисто вручив заступник генпрокурора Юрій Столярчук.

Мангеру інкримінують вчинення злочинів за ч.3 ст. 27 (види співучасників - організатор злочину), п.4 п.6 п.11, п.12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що для вручення підозри в Херсон виїхала група процесуальних керівників ГПУ та слідчих СБУ.

«Підозра вручена за місцем проживання Мангера, проводяться слідчі дії, обшуки», - написала Сарган.

За її словами, щодо Мангера вживатимуться заходи для доставки до Печерського райсуду Києва для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, за тиждень до нападу на активістку Катерину Гандзюк юрист голови Херсонської облради Владислава Мангера здав в оренду майже за безцінь підозрюваному в організації вбивства Олексію «Москалу» Левіну базу відпочинку на узбережжі Чорного моря.

Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його доньки співпрацював з партійцем «Батьківщини» Владиславом Мангером та партійцем Блоку Петра Порошенка Андрієм Гордєєвим.

Після цього Мангер заявив, що припиняє членство в «Батьківщині» на час розслідування.

9 лютого «Батьківщина» виключила Мангера зі своїх лав і рекомендувала піти з облради.

4 грудня правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін. У січні СБУ оголосила в розшук підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка).

Левін є помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького, і на початок грудня 2018 року перебував у Домінікані.

31 липня 2018 р. у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками.

Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.

4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні після багатьох операцій.


"ОБКОМ"

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11 Февраля 2019 13:05

 

 

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