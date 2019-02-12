Справа Гандзюк: суд відклав обрання запобіжного заходу Мангеру Шевченківський райсуд Києва зобов'язав прокуратуру надати диск із допитом Ігоря Павловського і Сергія Торбіна, підозрюваних у справі про вбивство активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, на свідченнях яких ґрунтується підозра голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, і оголосив перерву в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу останньому до середи.

Як передає Інтерфакс-Україна, під час засідання у вівторок сторона захисту заявила низку клопотань, зокрема про витребування диска з допитом І.Павловського і С.Торбіна, на які посилається обвинувачення, обґрунтовуючи підозру і необхідність обрання запобіжного заходу В. Мангеру у вигляді утримання під вартою. Сторона прокуратури виступила проти задоволення клопотання, оскільки вважає, що протоколів допиту, в яких не міститься фактажної інформація, достатньо. Водночас суд визнав за необхідне витребувати оригінал диска для вивчення свідчень підозрюваних. Ще одним клопотанням захист просив оголосити перерву для ознайомлення з матеріалами справи. Його подали ще двоє адвокатів В.Мангера, які прибули з Херсона до суду у вівторок удень, після оголошеної чотиригодинної перерви. Прохання про перерву в судовому засіданні до середи було мотивовано, зокрема, необхідністю ознайомитися з підозрою і клопотанням обвинувачення про обрання запобіжного заходу. Крім того, адвокати заявили клопотання про необхідність допиту в судовому засіданні І.Павловського і С.Торбіна, оскільки, як випливає з матеріалів підозри, в своїх свідченнях щодо причетності до злочину В.Мангера вони посилаються на третіх осіб, тобто, їхні свідчення є показаннями з чужих слів. Суд наразі не почав розгляду цього клопотання. Також відкладено розгляд прохання захисту про необхідність залучення перекладача з німецької на українську для перекладу документів, що спростовують наявність нерухомості В.Мангера в Австрії. Сам голова Херсонської облради був присутній на судовому засіданні у вівторок у Шевченківському суді, куди прибув добровільно. Перед судовим засіданням він знову повторив, що вважає надуманою підозру щодо нього. З урахуванням цього прохання, а також необхідності надання прокуратурою диска, слідчий суддя оголосив перерву в засіданні до 12.30 середи, 13 лютого. Таким чином, суд зобов'язав прокуратуру надати суду оригінал диска із допитом, а захист попросив і копії для адвокатів. 11 лютого генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк Кількома годинами пізніше Ю.Луценко під час спілкування з журналістами в Києві заявив, що підозра В.Мангеру в організації вбивства К.Гандзюк грунтується на показаннях свідків. «Щодо Мангера у нас є свідчення безпосередніх свідків, які дають викривальні показання щодо його ролі як замовника», - сказав він.

"ОБКОМ" Версия для печати 12 Февраля 2019 19:40 Опубликовать Tweet





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