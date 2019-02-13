Є вірогідність, що суддя сьогодні нарешті вийде з нарадчої кімнати з рішенням по Супрун Рішення Окружного адмінсуду Києва щодо клопотання Кабміну про скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я очікують 13 лютого.

Про це на брифінгу 13 лютого заявив суддя-спікер суду Богдан Санін, повідомляє Українська правда. «Суддя перебуває в нарадчій кімнаті і продовжує розглядати клопотання. Сподіваємося, що сьогодні суддя все ж таки видасть відповідне рішення, але це не гарантія того, що він вийде, і це залежить виключно від самого судді», - сказав він. Санін додав, що тривале перебування судді в нарадчій кімнаті «доволі поширене» явище і «залежить від багатьох факторів»: обсягу матеріалу, обсягу пояснень, наданих учасниками справи, тощо. «Оскільки суддя враховує всі позиції, він має викласти всі обставини у своїй ухвалі. Інколи таке рішення сягає і 20, і 30, і 50 листів, які має суддя виготовити. Ми не знаємо той обсяг, який виготовляє суддя Каракашьян Сергій, лише орієнтуємося, що судове засідання тривало значний час – 4 години, саме у зв’язку з цим ми допускаємо тривале перебування судді у нарадчій кімнаті», - сказав суддя-спікер. Він також додав, що Окружний адмінсуд Києва обмежив лише дві функції Уляни Супрун, що вже роз’яснили на звернення представників МОЗ. «Та ухвала поширюється виключно на дві підстави – це неможливість участі її у Кабінеті міністрів під час засідань і друге – це визначення стратегічного напрямку міністерства. Весь інший обсяг повноважень, які були їй делеговані як першому заступнику міністра, він зберігається», - запевнив Санін. 5 лютого Окружний адмінсуд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-«радикала» Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було наявність у Супрун громадянства США. Члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та її реформам. 12 лютого суд щодо тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я пішов у нарадчу кімнату ухвалювати рішення. 13 лютого в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що їде у Кабмін для того, щоб розблокувати роботу Мінздоров'я. 15 лютого суд розгляне позов Мосійчука по суті, вирішивши, чи законно Супрун обіймає посаду в.о. міністра. У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів. 27 липня 2016 року Кабмін призначив Уляну Супрун в.о. міністра охорони здоров'я.

"ОБКОМ" Версия для печати 13 Февраля 2019 12:24 Опубликовать Tweet





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