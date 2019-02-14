Суд повернув Супрун повноваження

Окружний адміністративний суд Києва вирішив скасувати попереднє рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Таке рішення суддя Сергія Каракашьян оголосив 14 лютого, повідомляє Українська правда.

«Суд ухвалив в задоволенні клопотань представників Кабінету міністрів та Супрун Уляни про скасування заходів забезпечення позову відмовити. Скасувати з власної ініціативи заходи забезпечення адміністративного позову вжиті ухвалою Окружного адміністративного суду 5 лютого 2019 року», - сказав суддя.

Суддя під час оголошення вироку говорив, що Супрун і її захист під час суду не надала доказів про наявність чи відсутність у неї іноземного громадянства, а оперували тим, що її підтримує уряд і президент.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-«радикала» Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було наявність у Супрун громадянства США.

Члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та її реформам.

12 лютого суд щодо тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я пішов у нарадчу кімнату ухвалювати рішення.

13 лютого в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що їде у Кабмін для того, щоб розблокувати роботу Мінздоров'я.

15 лютого суд розгляне позов Мосійчука по суті, вирішивши, чи законно Супрун обіймає посаду в.о. міністра.