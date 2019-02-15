Справа Гандзюк: суд заарештував Мангера з правом застави

Шевченківський райсуд міста Києва заарештував голову Херсонського облради Владислава Мангера до 3 березня.

Про це повідомляє Insider.

«Суд заарештував Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення застави. Сума застави - 2 млн 497 тисяч гривень. Сторона звинувачення в своєму клопотанні просила для Мангера арешт без права застави», - йдеться в повідомленні.

Суддя Олександр Кипчарський зачитав рішення на четверту добу судових засідань.

Як повідомлялося, співробітницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року зловмисники облили сірчаною кислотою. Вона дістала хімічні опіки й частково втратила зір. Гандзюк перенесла більше 10 операцій. 4 листопада вона померла.

11 лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Мангеру повідомлено про підозру у замовленні убивства Катерини Гандзюк.

У середу прокурори просили суд застосувати до підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 3 березня 2019 року без права внесення застави. Прокурори вважають, що на свободі Мангер може знищити докази причетності до вбивства активістки, а також втекти у Відень, де він має будинок.

Зі свого боку захисники Мангера заперечили заяви прокурорів і звернулись до суду з проханням не обирати для їхнього підзахисного запобіжний захід, пов'язаний із триманням під вартою.