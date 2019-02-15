Луценко вирішив негайно перевірити законність збагачення Юлії Тимошенко

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Про це сьогодні повідомив відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.


У повідомлені говориться:

«14.02.2019 на ім’я Генерального прокурора України Ю. Луценка надійшла заява про вчинення народним депутатом Ю. Тимошенко кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 КК України (ст. ст 368-2 – «Незаконне збагачення», ст. 366-1 ККУ – «Декларування недостовірної інформації» - «Обком»).

Відповідно до вимог ч.5 ст. 216 КПК України розслідування кримінальних правопорушень, про які йдеться, віднесено до виключної підслідності детективів НАБУ.

Законом заборонено доручати здійснення досудового розслідування злочинів, підслідних НАБУ будь-якому іншому органу (ч. 4 ст. 36 КПК України).

У Генеральній прокуратурі України здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування НАБУ покладено на САП (ч. 5 ст. 8 Закону України «Про прокуратуру»).

Беручи до уваги наведене, Генеральним прокурором України прийнято рішення про скерування заяви про злочин до САП для організації її належного розгляду та прийняття рішення у визначений КПК України спосіб».


"ОБКОМ"

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15 Февраля 2019 11:40

 

 

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