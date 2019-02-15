Це «істерика»: Тимошенко відреагувала на домагання Луценка

Вона дала Юрію Віталійовичу «дружню пораду».

Юлія Тимошенка написала сьогодні у Facebook:

«Порошенка і його ручної Генпрокуратури – істерика. За 44 дні до виборів, які вони програють.

Читаю новини: Луценко доручив САП перевірити заяву про «імовірний злочин» Тимошенко. Хто не в курсі – йдеться про американських лобістів, які нібито працювали на мою користь. Події майже річної давнини! Навесні минулого року я дізналася про те, що хтось у США найняв лобістів для допомоги Україні і мені. 10 квітня 2018 року я звернулася до найнятої компанії з повідомленням про неможливість співпраці, оскільки контракт був укладений без мого відома і без моєї санкції.

Шкода, що Генеральний прокурор не може зробити елементарний пошук в Гугл, перш ніж гучно заявляти про «злочини». В принципі, для цього не потрібна жодна вища освіта, не те що юридична.

Про всяк випадок викладаю для нього посилання на мою заяву річної давнини.

Влада ніби нова, а методи – ті ж самі, що були в Януковича. Технології – відпрацьовані ще Манафортом. Навіть список закидів той самий.

Я би все-таки рекомендувала Юрію Віталійовичу дослухатися нашої дружньої поради і піти у відпустку на час виборчої кампанії. А то якось незручно виходить – він спочатку палко підтримує Петра Олексійовича на його висуванні, а потім одну за одною штампує висмоктані з пальця справи проти його головних конкурентів.

Ну нічого ж не вийде. Програєте – то програвайте достойно. Як в Європі, про яку ви палко промовляєте при першій-ліпшій нагоді».