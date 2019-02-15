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За Мангера вже внесли заставу

За голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу - 2 млн 497 тисяч гривень.


Про це повідомив у Facebook його адвокат Дмитро Ільченко, пише Українська правда.

Він зазначив, що заплатив за підзахисного особисто.

«Якби я прийняв допомогу від усіх, хто побажав допомогти Владиславу Мангеру, то ми б вже зібрали більш ніж 2 мільйони доларів», – стверджує захисник.

Ільченко пояснив, що вирішив внести заставу особисто, щоб уникнути «чергової хвилі домислів від Доценко (співробітник СБУ – УП) і Ко з приводу грошей».

Адвокат також оприлюднив квитанцію про внесення застави.

Нагадаємо, вночі 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

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15 Февраля 2019 15:05

 

 

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