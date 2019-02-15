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За Мангера вже внесли заставу
За голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу - 2 млн 497 тисяч гривень.
Про це повідомив у Facebook його адвокат Дмитро Ільченко, пише Українська правда.
Він зазначив, що заплатив за підзахисного особисто.
«Якби я прийняв допомогу від усіх, хто побажав допомогти Владиславу Мангеру, то ми б вже зібрали більш ніж 2 мільйони доларів», – стверджує захисник.
Ільченко пояснив, що вирішив внести заставу особисто, щоб уникнути «чергової хвилі домислів від Доценко (співробітник СБУ – УП) і Ко з приводу грошей».
Адвокат також оприлюднив квитанцію про внесення застави.
Нагадаємо, вночі 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
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