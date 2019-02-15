ПриватБанк у Гаазі частково переміг російських окупантів

Арбітражний суд у Гаазі виніс рішення на користь ПриватБанку та проти Російської Федерації щодо експропріації активів банку в Криму.

Про це йдеться в прес-релізі ПриватБанку, повідомляє Укрінформ.

«Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь ПриватБанку та проти Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

У ПриватБанку наголошують, що у частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року, про яке стало відомо сьогодні, арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію щодо всіх вимог ПриватБанку проти Російської Федерації, що Російська Федерація порушила свої зобов’язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, незаконно експропріювавши активи ПриватБанку в Криму, і що ПриватБанк має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі.

Арбітражний суд залишив питання щодо розміру відшкодування, що підлягає сплаті ПриватБанку за незаконні дії Російської Федерації, на наступний етап арбітражного розгляду.

ПриватБанк прагне отримати відшкодування в розмірі понад 1 млрд доларів США.

Як відомо, ще в липні 2015 року ПриватБанк подав позов до РФ «про захист втрачених в Криму інвестицій». Зокрема, ПриватБанк ініціював проти РФ арбітражний розгляд про захист втрачених у Криму інвестицій.

Тоді ж сторони, в тому числі Росія, погодилися взяти участь у цьому розгляді, уклали арбітражну угоду і призначили суддів.