Трамп підписав пакет законів, який збільшує допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, згідно з яким допомога Україні в 2019 році становитиме майже 700 мільйонів доларів.

України в США.

Пакет включає «Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік». Кошторис допомоги Україні за цим законом збільшено і затверджено в обсязі $445,7 млн. доларів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переважна частина додаткових коштів буде спрямована на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для надання військово-технічної підтримки Україні за програмою «Міжнародне військове фінансування».

«Сукупний обсяг коштів для допомоги Україні у 2019 бюджетному році з урахуванням 250 мільйонів доларів, раніше виділених Пентагону на зазначені цілі, становить майже 695,7 млн. дол. США», - підкреслили у посольстві.