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У центрі окупованого Донецька - серія вибухів
Вранці 18 лютого в центрі окупованого Донецька сталося не менше трьох вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські і сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, вибухи сталися на бульварі Пушкіна в центральній частині міста. Зазначимо, що в даному районі знаходиться готель, в якому проживають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
За попередніми даними, постраждалих в результаті вибухів немає. У той же час у структурах самопроголошеної «ДНР» уточнюють, що вибухи сталося поблизу офісів, в яких знаходяться «органи влади». Територія навколо будинку №7 оточена. За іншими даними, один з вибухів стався в районі перетину проспекту 25-річчя РСЧА та бульвару Пушкіна. Ще один вибух зафіксовано в районі «Вольво центру».
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