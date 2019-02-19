Порошенко підписав закон про «євроатлантичні» зміни до Конституції

Президент підписав закон щодо реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у ході спеціального засідання Ради з нагоди п'ятої річниці з початку збройної агресії Росії проти України.

У Twitter Петро Порошенко написав: «Сьогодні у присутності Президента Європейської Ради @eucopresident Дональда Туска підписав у сесійній залі ВР Закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО. Слава Україні!».