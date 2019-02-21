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Держслужбовець поїхав на окуповану територію і потрапив у полон

Держслужбовця з Волновахи Донецької області викрали та взяли у полон в окупованій Макіївці, а також захопили його автомобіль Honda.


Про це 21 лютого повідомили в поліції Донецької області, пише Укрінформ.

«19 лютого до Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення від 30-річної жінки про те, що її чоловіка, який поїхав на власному автомобілі Honda в окуповану Макіївку, викрали невідомі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 36-річний держслужбовець з Волновахи, який працює у Волноваському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Донецькій області на посаді начальника, поїхав у окуповане м. Макіївка до хворих родичів, де потрапив у полон, а його автомобіль був захоплений.

Наразі слідчими Великоновосілківського відділення поліції відкрито відразу два кримінальних провадження за ч.1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою, або щодо транспортного засобу, вартість якого у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронцями проводяться першочергові слідчі дії, в ході яких встановлюється місцезнаходження потерпілого та вже оголошено у розшук автомобіль Honda.


"ОБКОМ"

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21 Февраля 2019 13:13

 

 

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