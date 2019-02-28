Коболєв залишається в «Нафтогазі» ще на 3 роки и буде мати щомісяця 2 млн на «благодійність»

«Ринкові» побажання Гройсмана проігноровано.

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення продовжити контракт з головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад в розмірі 2,08 млн гривень. Про це виданню «Економічна правда» повідомив співрозмовник у компанії.

«Нове законодавство дає Наглядовій раді держкомпанії повноваження приймати рішення по контрактам з менеджментом», - сказав співрозмовник ЕП.

В листі голови наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд на адресу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, копія якого є в розпорядженні ЕП, зазначається, що термін повноважень Коболєва продовжений на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

У листі зазначається, що Гройсман публічно наголошував на очікуваннях щодо «перегляду розміру винагороди Коболєва і що вона повинна бути ринковою».

«Комітет з призначень та винагород із залученням зовнішнього консультанта провів огляд ринкових рівнів винагород, і ми отримали запевнення, що запропонований рівень зарплат відповідає ринку», - йдеться у листі.

«Ми хотіли би звернути увагу на той факт, що голова правління «Нафтогазу» прийняв і виконує рішення про спрямування 100% доходів, які він отримає до кінця року на благодійність, а тому не матиме особистого зиску внаслідок прийняття будь-якого рішення», - додала Споттісвуд.

Раніше Коболєв заявив, що збирається спрямувати на благодійність усі доходи, які він отримає на посаді в держкомпанії до кінця року.

До цього Гройсман на одному із засідань уряду заявив, що зарплати керівників «Нафтогазу» повинні бути «ринковими», а не «захмарними».

«Я виступаю за ринкові зарплати і винагороди для менеджменту держкомпаній. Але я проти, щоб в такий складний час ці оплати були не просто великими, а «захмарно» великими», — заявив голова Кабміну.

Прем'єр пообіцяв, що Кабінет міністрів звернеться до Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» з проханням запропонувати новий контракт для правління, в якому зарплати будуть залежати від конкретних успіхів компанії.

Минулого року Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським «Газпромом».

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню виплатили 45,6 млн доларів.