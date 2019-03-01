У штабі Порошенка розраховують на частину виборців Садового

У виборчому штабі кандидата в президенти України Петра Порошенка прогнозують, що після відмови мера Львова, лідера партії «Самопоміч» Андрія Садового від участі в передвиборних перегонах, частина голосів його виборців відійде чинному президенту.

«Якщо оцінювати фактор об'єднання, то, за нашими даними, ми не вважаємо, що він суттєво впливає на розстановку сил у кампанії і на ранжир кандидатів рейтингів соціологічних компаній, тому що наш аналіз показує, що нечисленні вже на сьогодні виборці Андрія Івановича, вони у різних пропорціях розподіляються приблизно між шістьма кандидатами. І навіть можу вам сказати, що частина виборців Садового, у разі його зняття з дистанції, готова голосувати за Петра Порошенка, а не лише за Анатолія Гриценка», - сказав О. Медведєв на брифінгу в п'ятницю в Києві, коментуючи заяву А.Садового про зняття своєї кандидатури на користь лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

За його словами, після січневих опитувань громадської думки, «коли на перше місце вийшла команда Коломойського-Зеленського, Порошенко об'єктивно стає центром тяжіння і для багатьох виборців, і для багатьох політичних сил державницького спрямування».

Відповідаючи на запитання про те, чи проводить команда П. Порошенко переговори з іншими кандидатами у президенти для об'єднання, О. Медведєв відповів: «Я думаю, що рано чи пізно таке питання про такі переговори буде на порядку денному».