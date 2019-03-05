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ГПУ відмовляє вбитому Кисельову у статусі свідка у справі «діамантових прокурорів»
Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.
У Twitter Сарган сьогодні заявила:
«1. Вбитий громадянин Кисельов не має процесуального статусу в кримінальному провадженні, яке розслідувала ГПУ. Він не був ні свідком, ні заявником, ні потерпілим у провадженні, яке вже слухається кілька рокі в суді, де на лаві підсудних перебувають екс-прокурори Корнієць і Шапакін.
2. Нагадаю, що ці прокурори були затримані за підозрою в отриманні хабара в особливо великих розмірах.
Відтак, заява про нібито вбивство головного свідка у справі «діамантових прокурорів» - неправда».
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