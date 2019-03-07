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ЦВК попереджає членів виборчкомів: бюлетені до окружкомів прийдеться доставляти у власній тарі і, можливо, у власному транспорті

Мабуть, членам дільничних виборчкомів варто прихопить з дому не лише торби, мішки та інші «підручні засоби», а й авто та «канцелярське приладдя»…


У Центральній виборчій комісії заявили, що тендер на закупку архівних боксів для доставки бюлетенів та іншої виборчої документації від дільничних виборчих комісій до окружних виборчих комісій після підрахунку голосів не відбувся і тому членам комісії доведеться доставляти їх у підручних засобах.

Про це йдеться у повідомленні ЦВК, пише Українська правда.

Зазначається, що 24 січня тендерний комітет Комісії оголосив про проведення процедури відкритих торгів щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки архівних боксів (картонні коробки) через систему ProZorro.

Проте за місяць надійшло лише дві заявки, які ЦВК мусила відхилити через неповний комплект документів, через що 5 березня торги із закупівлі зазначених боксів було відмінено.

«За час, що залишився до дня голосування, повторні торги щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки архівних боксів провести вже неможливо. Відтак, питання, яким чином і в чому будуть доставлятися виборчі бюлетені та інша документація до ОВК, залишилось відкритим», - йдеться у повідомленні.

«Всі суб’єкти виборчого процесу, а особливо офіційні спостерігачі повинні бути готовими до того, що голови та члени ДВК будуть змушені доставляти виборчу документацію в підручних засобах, часто не призначених для цього», - додали у ЦВК.

Центральна виборча Комісія зазначає, що чергові вибори Президента України 31 березня 2019 року стали першими, коли ЦВК доводиться застосовувати Закон України «Про публічні закупівлі».

Там наголосили, що через обмежений час, що лишився до виборів, під загрозою здійснення закупівель транспортних послуг та канцелярського приладдя окружними виборчими комісіями.


"ОБКОМ"

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07 Марта 2019 10:46

 

 

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