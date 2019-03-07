Греція не видала Україні екс-менеджера компанії Курченка: він вже летить до Москви

Екстрадиція до України Євгена Калініна не відбулася.

Про це повідомляють російські ЗМІ (мовою оригиналу):

«Российский предприниматель Евгений Калинин освобожден в Греции. Несколько дней он провел под стражей по запросу Украины…

Решение об освобождении принял прокурор Афинского апелляционного суда. Произошло это после визита генерального прокурора России Юрия Чайки к министру юстиции Греции. Арест признали ошибочным, в постановлении указано, что международного ордера Афины не получали. Сейчас предприниматель уже летит в Москву.

Свое задержание он называл необоснованным и заявлял о полной невиновности. По мнению бизнесмена, от Украины поступил политический заказ, поскольку он поддерживал бывшего президента страны Виктора Януковича. Евгений Калинин отмечал, что в случае экстрадиции, в Киеве у него не было бы шансов на справедливое правосудие.

В свое время Евгений Калинин был топ-менеджером в компании украинского олигарха Сергея Курченко, который находится в розыске» (кінець цитати).

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо, що Євгена Калініна - громадянина РФ, екс-виконавчого директора компанії Сергія Курченка «СЄПЕК» - було затримано в аеропорту Афін (Греція) за запитом України і відправлено до в'язниці.