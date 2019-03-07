Кандидат Мураєв зробив приємно кандидату від Ріната. Той пообіцяв віддячити восени

Кандидат у президенти України, народний депутат Євген Мураєв заявляє про відмову балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.

«Я знімаю свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула», - заявив Є. Мураєв на прес-конференції в агентстві Інтерфакс-Україна у четвер удень.

Проте об'єднану партію, що мають намір створити «Опозиційний блок» і партія «Наші», на виборах до Верховної Ради очолить лідер партії «Наші», народний депутат Євген Мураєв.

«Я буду за те, щоб він (Є.Мураєв - ІФ) очолив нашу партію на парламентських виборах», - сказав заступник голови парламентської фракції «Опозиційний блок», кандидат у президенти України Олександр Вілкул на прес-конференції.

Мураєв підтвердив, що об'єднану партію на виборах до парламенту поведе він.