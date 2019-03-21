У Києві спробували підпалити ще один магазин Roshen

До чергової частини Дніпровського управління поліції Києва близько 21.00 середи, 20 березня, надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих підпалили магазин Roshen на проспекті Юрія Гагаріна, й наразі поліцейські розшукують двох осіб, які вчинили підпал.

«Працівники поліції опитали свідків, які повідомили, що до магазину підбігли двоє осіб у медичних масках, облили вітрину невідомою речовиною і підпалили. Після цього з місця злочину втекли. Слідчо-оперативна група на місці події вилучила залишки пляшки, в якій була невідома речовина, її направили на експертизу», - повідомляє в четвер уранці Відділ комунікації поліції Києва.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

«Тривають заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння цього правопорушення», - зазначили в столичному главку поліції, додавши, що правоохоронці опрацьовують відео з камер спостереження і опитують свідків.

Як повідомлялося, ввечері 17 березня, а також удень 18 березня в Києві також було вчинено підпали вітрин магазинів Roshen. У другому випадку затримали двох осіб.