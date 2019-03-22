Онуфрій Московського патріархату вислухав проповідь Порошенка про сатанинську сутність Кремля

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій обговорив питання майбутніх виборів глави держави, ситуації на Донбасі та агресію з боку Росії.

«Вибори – це є випробовування для держави, для демократії, випробовування єдності для будь-якого суспільства. А особливо для суспільства, яке перебуває у стані війні. На кордоні якого розташовуються російські дивізії, готові до вторгнення... Я був би вам дуже вдячний, якби Всеукраїнська рада церков закликала провести вибори без насильства. Провести вибори в мирі і спокої. Ваш заклик до суспільної злагоди обов’язково буде почутий. Цей заклик міг би бути доповненим молитвами за перемогу, мир і єдність в Україні», - звернувся президент до учасників зустрічі, повідомляє його прес-служба в п'ятницю.

П.Порошенко зазначив, що Кремль веде гібридну війну, а його посланці не просто атакують Україну на сході та анексували Крим, а й ведуть активну інформаційну війну, поширюють «фейкові новини, брехню, розбрат і ненависть».

У свою чергу Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) зазначив: «Ми разом з українськими волонтерами, добровольцями, ми разом сказали «ні» насильству під час виборів».

Він зазначив, що занепокоєння викликають прояви агресії та ненависті, протистояння, яке «хтось хоче спроектувати в лоно українського суспільства». «Але ті, кому найбільше довіряє сьогодні український народ - армія, волонтери, церкви та релігійні організації - ми разом кажемо: ні насильству», - наголосив глава УГКЦ, додавши, що в іншому разі неможливо створити необхідні умови для чесних і справедливих виборів.

Серед учасників зустрічі - предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, а також глава УПЦ Московського патріархату Онуфрій.