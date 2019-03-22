Луценко – кум, але посол дорожче: Порошенко «повністю підтримує» Марі Йованович

Президент Петро Порошенко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович має його повну особисту підтримку.

Про це він заявив 22 березня з нагоди 27-ї річниці створення СБУ, повідомляє Українська правда.

«Я хотів би зазначити важливу роль посла Сполучених Штатів Америки Марі Йованич в справі просування україно-американських відносин. І наголошую, вона як представник США і президента США Дональда Трампа, великого друга України і великого мого друга, має повну мою підтримку», - сказав Порошенко.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю виданню The Hill заявив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила «не переслідувати».

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