СБУ попереджає про провокацію, що містить «стилістичні помилки»

За даними Служби безпеки України, готується черговий вкид у інформаційний простір, який буде стосуватися начебто листування між керівництвом СБУ і МВС напередодні майбутніх виборів президента України.

Про це повідомило ГУ СБУ у м. Києві та Київській області:

«Підтвердженням фейковості документів є їх невідповідність формам, затвердженим у СБУ, інструкції з порядку організації секретного діловодства, внутрішньовідомчим наказам та загальноприйнятним нормам офіційного листування, містять граматичні та стилістичні помилки. СБУ закликає перевіряти інформацію перед її оприлюдненням».