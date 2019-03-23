Порошенко про візит Медведчука-Бойка до Москви: «Вони об'єднаються проти України»

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09:12

Доба ООС: ліквідовано ще двох окупантів

24 марта

19:19

Телеканал Коломойського пояснив, чому покаже Зеленського у «день тиші»

15:51

ЄC спростував інформацію про антикорупційне розслідування проти Порошенка

09:14

Доба ООС: знищено п’ятьох окупантів

23 марта

16:09

Генпрокурор Ю продовжує викривати «кандидата Ю» і «депутата Д»

13:02

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12:46

Порошенко – 12-й гравець, вважає народний голова Федерації футболу України від БПП

09:08

Доба ООС: один військовослужбовець загинув, ще одного поранено

22 марта

23:47

Євро-2020: Португалія – Україна – 0:0

18:44

СБУ попереджає про провокацію, що містить «стилістичні помилки»

16:13

ЄС закликав Росію негайно звільнити Павла Гриба

15:54

Прем’єр Росії зустрівся з Бойком і Медведчуком

14:20

Луценко – кум, але посол дорожче: Порошенко «повністю підтримує» Марі Йованович

11:46

СБУ: спецслужби РФ готували теракт у харківському метрополітені

10:45

Онуфрій Московського патріархату вислухав проповідь Порошенка про сатанинську сутність Кремля

10:18

Павла Гриба засудили в РФ до 6 років позбавлення волі

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Доба ООС: один український військовослужбовець загинув, двох поранено

21 марта

20:17

Павло Гриб виступив з останнім словом: «ФСБ – бандити і вбивці. Слава Україні!»

13:31

Садовий вирішив більше не балотуватися в мери Львова

13:26

«Національний екзит-пол 2019» проведуть три соціологічні центри

13:11

Уряд змінив статут «Нафтогазу України»

10:59

У Києві спробували підпалити ще один магазин Roshen

09:59

Посольство США заявляє, що Луценко бреше

09:30

Дoба ООС: поранено трьох українських військовослужбовців

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16:56

Україна запровадила нові санкції проти РФ

15:17

Російському омбудсмену сподобалось, як у Києві судять за державну зраду

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КСУ відмовився оцінювати закон про перехід релігійних громад

12:02

Контракт з очільником «Нафтогазу» буде продовжено

Порошенко про візит Медведчука-Бойка до Москви: «Вони об'єднаються проти України»

Президент України Петро Порошенко засуджує візит кандидата в президенти Юрія Бойка і кума Путіна Віктора Медведчука в Росію і переговори з керівництвом уряду РФ і «Газпрому».


«Економіку вони обговорюють... Вони обговорюють повісити знову Україну на російську газову голку, вони вже спілки обговорюють, які будуть створені після президентських виборів, після парламентських виборів, і вони зараз вже всі стверджують, що всі об'єднаються. Проти кого вони об'єднаються? Проти України, проти кожного з нас», - сказав П. Порошенко на раді регіонального розвитку в Чернівецькій області в суботу.


Інтерфакс-Україна

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23 Марта 2019 13:02

 

 

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