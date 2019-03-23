Порошенко про візит Медведчука-Бойка до Москви: «Вони об'єднаються проти України»

Президент України Петро Порошенко засуджує візит кандидата в президенти Юрія Бойка і кума Путіна Віктора Медведчука в Росію і переговори з керівництвом уряду РФ і «Газпрому».

«Економіку вони обговорюють... Вони обговорюють повісити знову Україну на російську газову голку, вони вже спілки обговорюють, які будуть створені після президентських виборів, після парламентських виборів, і вони зараз вже всі стверджують, що всі об'єднаються. Проти кого вони об'єднаються? Проти України, проти кожного з нас», - сказав П. Порошенко на раді регіонального розвитку в Чернівецькій області в суботу.