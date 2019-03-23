Генпрокурор Ю продовжує викривати «кандидата Ю» і «депутата Д»

В Одеській області правоохоронці запобігли спробі підкупу членів виборчих комісій одним із кандидатів на посаду президента України.

Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook опублікував фото із вилученими грошима, які призначалися для підкупу, повідомляє Укрінформ.

«На тлі заяв кандидата Ю про вселенський підкуп владою - чергові уроки арифметики «чорної готівки» для її всеукраїнської мережі депутата Д. Цього разу – Одещина», - написав Луценко.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook уточнила, що правоохоронні органи викрили на Одещині факти незаконної організації виборчого процесу та вилучили 1,3 млн грн «чорної готівки».

«Мережу протиправної діяльності розповсюдили на території 5 районів Одещини: Балтського, Подільського, Окнянського, Кодимського та Савранського. «Чорна» каса знаходилася та функціонувала у режимному приміщенні одного з відділень «ПриватБанку» в м. Подільськ, а саме у службовому кабінеті керівника вказаного відділення, яка з 2011 року обіймає посаду начальника структурного підрозділу банку ще задовго до переведення банківської установи у статус державної», - зазначила Сарган.

Цього тижня в місті Дубно Рівненської області правоохоронці затримали місцевого учасника мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти України. В нього вилучили 2,5 млн грн готівки. Про це теж повідомляв Луценко і «пропонував просту арифметичну задачку: якщо учасник Всеукраїнської мережі депутата Д отримує від київського штабу в сумці 2,5 млн грн «чорної готівки» для перемоги кандидата Ю в місті з населенням в 35 тис, - то скільки такої готівки планує витратити штаб Ю для перемоги в країні з кількістю виборців 35 млн?».