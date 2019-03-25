СБУ про чергового «свідка» у справі «Боїнгу»: потвора, зрадник і алкаш

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Служба безпеки повідомляє, що Василь Прозоров, який заявив про роботу на користь Росії, був звільнений з лав СБУ у 2018 році через службову невідповідність.


Про це йдеться в коментарі відомства, поширеному 25 березня після появи Прозорова в ефірі російських ЗМІ.

«Російська пропаганда традиційно нічим не гребує. Тому не дивує, що зрадників, яких всі зневажають, росіяни активно використовують для озвучення своїх заїжджених фейків про «таємні тюрми» тощо», – зазначають в СБУ.

Наголошується, що Прозоров був звільнений з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ Служби безпеки України через службову невідповідність, зокрема за систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера.

«Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю та військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ «гідних» покупців. Але ця потвора має пам'ятати долю Іуди. Справа лише часу», – резюмують в СБУ.

25 березня в Росії влаштували прес-конференцію Василя Прозорова, якого назвали перебіжчиком зі Служби безпеки України.

Прозоров заявив, що працював в СБУ з 1999 до 2018 року, з 2014 року числився в центральному апараті, штабі АТО.

«З квітня 2014 я добровільно з ідеологічних мотивів сприяв РФ в отриманні інформації», - заявив Прозоров.

Екс-співробітник СБУ також наговорив цілу низку меседжів зокрема про нібито причетність української сторони до катастрофи малайзійського Boeing на Донбасі, «таємні тюрми СБУ» та причетність українських спецслужб до вбивства ватажків незаконних збройних формувань «Л/ДНР».


Українська правда

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25 Марта 2019 15:13

 

 

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