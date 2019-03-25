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Порошенко прокоментував останні «олігархічні фейки» на свою адресу

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейки в ефірі одного з найбільших телеканалів, який належить олігарху, є спробою підірвати імідж України в світі.


Про це Петро Порошенко сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами Національного університету біоресурсів і природокористування України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми з вами відіб'ємо інформаційні атаки, незважаючи на шалений обстріл фейками з олігархічних каналів. Один із найбільших каналів, який належить олігарху і який ховається від українського правосуддя в Ізраїлі, в п'ятницю чи в суботу за годину: «Порошенко вбив свого брата, Порошенко отруїв своїх родичів, Порошенко створив сотню головорізів, які вбивають українців, проти Порошенка порушили в ЄС, США кримінальні справи», - сказав президент.

Порошенко додав, що ЄС був вимушений спростовувати «дурницю, яку на цьому олігархічному каналі кажуть і окремі кандидати в президенти».

Він наголосив, що такі фейки на каналах є неповагою до народу і держави та спробою підірвати імідж України у світі.

23 березня в програмі «Українські сенсації-2019» на каналі «1+1» заявили про те, що Петро Порошенко нібито організовував численні корупційні схеми, а також звинуватили його у вбивстві його власного брата Михайла.

Також 23 березня кандидат у президенти України, лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що Кіпрський суд, Британське бюро з боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO) і Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) почали розслідування щодо Петра Порошенка і його оточення.

24 березня Європейське бюро з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) повідомило, що не відкривало жодних розслідувань щодо президента України.


"ОБКОМ"

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25 Марта 2019 15:28

 

 

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