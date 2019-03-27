Окупанти достроково розірвали договір оренди з єдиним у Сімферополі храмом Православної церкви України

Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій (Зоря).

27 березня він повідомив у Facebook:

«Українська Церква у Криму сьогодні зазнала нового зазіхання окупантів на свободу віросповідання.

Сьогодні Управління Кримської єпархії Помісної УПЦ отримало листа від окупаційного «Міністерства земельних і майнових відносин» про дострокове розірвання договору оренди на будівлю, де знаходиться єдиний в Сімферополі храм Православної Церкви України. Причина - «відсутність оплати оренди» в розмірі 2 (два) рублі. Вимагають компенсувати збитки і сплатити штраф «до бюджету республіки» в 2 тис рублів, а також звертаються до «суду» з позовом щодо припинення оренди.

Це при тому, що визначена в документах орендна плата давно була внесена!

Одночасність атаки російських силовиків проти кримських татар і черговий крок окупантів у напрямку знищення присутності Української Церкви - події з одного ряду. Окупанти проводять «зачистку» нелояльних».