«Спікер парламенту Новоросії» Царьов скаржиться, що окупанти Криму його обдурили

Тепер Царьов відмовляє «всіх своїх друзів і знайомих» від інвестицій на окупованому РФ півострові.

Розшукуваний українськими правоохоронцями колишній народний депутат України Олег Царьов заявив, що російська влада Криму «обдурила» його, вирішивши продати майно двох алуштинських пансіонатів «Дніпро» і «ХІІТовец», які у 2015 році віддали Царьову в оренду під реалізацію «інвестпроектів».

У коментарі Крим.Реалії Царьов заявив, що «всіх своїх друзів і знайомих тепер відмовляю від участі в інвестпроекти щодо Криму».

«Наші компанії підписали інвестугоду стосовно шести об'єктів (санаторіїв – КР) у Криму, вклали гроші, провели роботи, займалися серйозно цими об'єктами. Але Рада міністрів в односторонньому порядку розірвала ці договори. Ми подали до суду, написали в прокуратуру, але це нічим не закінчилося. Всі суди ми програли. Тому жодного стосунку до цих об'єктів ми зараз не маємо», – заявив Царьов «Крим.Реалії».

За словами Царьова, згідно з домовленостями з російською владою Криму, фірми його сім'ї мали розвивати орендовані санаторії та встигли вкласти в них понад 10 мільйонів рублів. Але зрештою в кримському уряді розірвали всі шість договорів, стверджує екс-нардеп.

«Виходить, що нас обдурили. Всіх своїх друзів і знайомих я тепер відмовляю від участі в інвестпроектах щодо Криму. Тому що уряд Криму підписує такі інвестдоговори, які суди потім розцінюють як договір про наміри. А те, що ти витрачаєш гроші, нікого не хвилює. Щось раптом комусь перехотілося, і все розривається», – каже Олег Царьов.

27 березня на засіданні російського парламенту Криму ухвалили постанову про продаж майна двох пансіонатів в Алушті: пансіонату «Дніпро» (19 об'єктів) та «ХИИТовец» (5 об'єктів), закріпленого на праві господарського відання за підприємством «Сонячна Таврика». Ці пансіонати з 2015 року перебували в оренді у ТОВ «Сельбілляр» – фірми, що належить дружині та матері екс-нардепа українського парламенту Олега Царьова.

У 2014 році Генеральна прокуратура України внесла подання до Верховної Ради про притягнення Олег Царьова до кримінальної відповідальності та затримання його для обрання запобіжного заходу. 3 червня 2014 р. Верховна Рада голосами 235 парламентаріїв позбавила Царьова депутатської недоторканності і дала згоду на його арешт. Тоді Царьов перебував у Криму, де, за його словами, він мав намір продовжити боротьбу з українською владою.