Порошенко - молодим українцям: президент РФ не Петросян

Президент України Петро Порошенко, звертаючись до молодих виборців, які хочуть змін у країні, закликав їх до об'єднання, зазначивши, що його завдання - здобути довіру молоді.

«Я хочу сьогодні звернутися до молодого покоління, до тих, кому зараз менше 30. Ви бачите зміни в країні, але хочете, щоб зміни були ближчими та швидшими. Я цілком поділяю ваше бажання», - сказав П.Порошенко в заяві для преси в неділю ввечері.

За його словами, щоб досягти якісних змін, необхідно об'єднатися і не гаяти часу.

«Я цілком розумію мотиви вашого невдоволення. Я почув вас і прошу - почуйте і ви мене: все, що ми робили протягом п’яти років, за великим рахунком, - для майбутнього України, для майбутнього покоління», - сказав П.Порошенко.

Він наголосив, що саме молоді вирішувати, хто буде верховним головнокомандувачем, хто проводитиме переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і західними партнерами.

«І представлятиме Росію (на переговорах) не Максим Галкін і не Євген Петросян, і щоб ви знали, про всяк випадок, представлятиме Росію Путін», - додав президент.

«Моє завдання - здобути вашу довіру», - підсумував П.Порошенко.