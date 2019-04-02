|
|
|
97,78% протоколів: відрив Зеленського від Порошенка знов збільшився
Володимир Зеленський і Петро Порошенко виходять до другого туру виборів, набираючи 30,26% і 15,9% голосів виборців відповідно.
Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 97,78% протоколів.
За Юлію Тимошенко проголосували 13,38% виборців.
Юрій Бойко отримав 11,66% голосів, Анатолій Гриценко – 6, 92%, Ігор Смешко – 6,03%, Олег Ляшко - 5,47%, Олександр Вілкул - 4,16%, Руслан Кошулинський - 1,62%.
Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.
Визнано недійсними 1,18% виборчих бюлетенів.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку