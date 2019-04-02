КС відкрив шлях для перейменування Дніпропетровської області

Конституційний cуд України ухвалив позитивний висновок щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

«Суд надав висновок із цього питання й фактично визнав відповідним статтям 157 та 158 Конституції України», - повідомило джерело в КС агентству Інтерфакс-Україна, зазначивши, що відповідне рішення ухвалено у вівторок у закритій частині засідання.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада направила до Конституційного cуду для отримання висновку депутатський законопроект про внесення змін до ст. 133 Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

14 лютого це звернення надійшло до КС.