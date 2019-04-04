Окупанти Криму засудили двох українських «диверсантів» до 14 років

«Суд» у Севастополі виніс вирок двом фігурантам так званої справи «українських диверсантів» Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російський «Інтерфакс».

«Засуджені до 14 років», - сказав журналістам представник суду.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього друга Володимира Дудку. Усіх трьох обвинуватили в нібито підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не мають жодного відношення до спецслужби.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до п'яти років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (95 тисяч гривень).

31 липня 2018 року суд продовжив арешт на шість місяців севастопольцям Дудці і Бессарабову.

21 лютого 2019 року Дудка у суді дав свідчення у справі, заявивши про свою невинуватість і фальсифікації слідства.