Представник ОБСЄ зустрівся в окупованому Донецьку з українськими заручниками, обіймався з окупантами - і не зустрівся зі Стасом Асєєвим

Координатор ОБСЄ в гуманітарній «мінській» групі посол Тоні Фріш відвідав окупований Донецьк.

Про це сьогодні повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook:

«В ці дні координатор ОБСЄ в гуманітарній групі посол Тоні Фріш відвідав окупований Донецьк, де , за нашою попередньою інформацією, зустрівся з чотирма заручниками - військовими , яких бойовики не звільняють більше чотирьох років, попри всі наші зусилля.

Також бойовики показали йому ще двох цивільних, незаконно утримуваних окупантами.

За нашою попередньою інформацією, Т. Фріш так і не зустрівся з іншими заручниками, на відвідинах яких українська сторона НАПОЛЯГАЛА в Мінську, зокрема, й зі Станіславом Асєєвим. Загалом, йому дали можливість побачити лише третину з тих, чиї прізвища були в нашому списку з вимогою їх провідати.

На всіх останніх зустрічах в Мінську українська сторона гостро ставила питання про заборону телефонних дзвінків заручникам і фактичну заборону на листування ( МККК востаннє передали листи в вересні минулого року ).

Родини заручників звернулися до Т. Фріша щодо передачі листів -зворотніх відповідей , просили підняти питання щодо телефонного дзвінка. За попередньою інформацією, Посол передав листи лише МККК, й у Мінську ми хочемо почути, чи отримали заручники звістки від своїх родин, де відповіді від хлопців родинам. Питання телефонних дзвінків також залишається не вирішеним.

На російських і сепаратисти сайтах вийшли сюжети про відвідини послом Фрішем окупованих територій, в яких він тепло обнімаються з представниками маріонеткової окупаційної « влади». Ці кадри вже викликали гостру емоційну реакцію і обурення колишніх заручників і родин заручників, як, свого часу, кадри теплих обійм іншого представника СММ ОБСЄ з бойовиками, які привезли тіло вбитого українського солдата.

Ми змушені будемо у Мінську звернути увагу посла Фріша на те, що його зустрічі в окупованому РФ Донецьку носили не приватний характер, він там представляв ОБСЄ, від якої ми чекаємо допомоги в деокупаціі Донбасу, а не обнімашок.

Я розумію емоції рідних заручників і звільнених нами заручників, й також вважаю, що задекларована неупередженість і рівновіддаленість представників ОБСЄ вимагає від них більш стриманої публічної поведінки з незаконною «владою « Донбасу. Публічні обійми викликають в украінському суспільстві гостру реакцію , й від координаторів ОБСЄ ми чекаємо розблокування питання телефонних зв`язків і листування, й відвідання ВСІХ тих заручників, які були заявлені в спису як обов‘язкові.

На жаль, замість 10 заручників, на відвіданні яких ми наполягали, йому показали лише 4. Й ще 2 цивільних , про затримання яких ми знаємо.

Українська сторона залишає за собою право на дзеркальні умови відвідин координатором ОБСЄ пенітенціарних закладів , й дзеркальний дозвіл зустрічей з людьми, заявленими в списках запрошеними окупантами з РФ представниками ОРДЛО».